Home Video News Xinhua Cina: oltre 900 ospiti internazionali nella “capitale della porcellana”
Cina: oltre 900 ospiti internazionali nella “capitale della porcellana”
Cosa attira i visitatori nella "capitale della porcellana" cinese? A Jingdezhen, in occasione dell'Esposizione sulla ceramica 2026, gli ospiti internazionali stanno visitando il sito delle fornaci di Hutian e incontrano giovani artisti che portano nuove idee in un'antica tradizione artigianale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)