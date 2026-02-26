Home Video News Xinhua Cina: iniziativa sulla governance globale dà più voce al Sud del mondo
L'Iniziativa per la governance globale della Cina crea maggiori opportunità e rafforza la voce del Sud globale, ha dichiarato in un'intervista esclusiva con Xinhua David Fernandez Puyana, osservatore permanente dell'Università per la pace presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)