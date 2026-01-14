Cina: inizia la stagione più fredda nell’11esimo mese del calendario lunare (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il primo gennaio 2026, mostra un visitatore mentre scatta fotografie ai fiori di susino dopo una nevicata nell’area panoramica di Gulongzhong, a Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei. La Cina entra nella sua stagione più fredda nell’undicesimo mese del calendario lunare cinese.

L’urbanizzazione e l’agricoltura moderna hanno attenuato l’impatto dei termini solari sulla vita quotidiana, ma le tradizioni culturali e le abitudini alimentari si sono tramandate di generazione in generazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).