Cina: Industrie emergenti supereranno 10.000 mld yuan nel 2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il valore totale delle sei industrie emergenti della Cina dovrebbe superare i 10.000 miliardi di yuan (1.450 miliardi di dollari USA) nel 2030, ha dichiarato oggi Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

La produzione complessiva di settori quali circuiti integrati, aviazione e aerospazio, biomedicina, economia a bassa quota, nuovi tipi di accumulo di energia e robot intelligenti si è avvicinata ai 6.000 miliardi di yuan nel 2025, ha dichiarato Zheng in una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.

(ITALPRESS).