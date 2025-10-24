Home Video News Xinhua Cina: funzionario, in nuovo piano quinquennale priorità a sistema industriale ed economia reale
Venerdì un alto funzionario ha dichiarato che le raccomandazioni del Partito Comunista Cinese per il 15esimo Piano Quinquennale pongono come massima priorità la costruzione di un sistema industriale modernizzato e il rafforzamento delle fondamenta dell'economia reale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)