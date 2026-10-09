PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore raccoglie mais in un campo nella contea di Xiayi, città di Shangqiu, nella provincia centrale cinese dell’Henan, l’8 ottobre 2026. È attualmente in corso il raccolto delle colture autunnali, che rappresentano la componente principale della produzione cerealicola annuale della Cina. Secondo il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, il Paese si avvia verso un raccolto cerealicolo abbondante nel 2026, grazie ai costanti progressi nella modernizzazione agricola e rurale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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