PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 ottobre 2026, mostra un abitante di un villaggio mentre mette a essiccare i cereali autunnali nel cortile della propria abitazione, nella contea di Xianfeng, prefettura autonoma Tujia e Miao di Enshi, nella provincia centrale cinese dell’Hubei. È attualmente in corso il raccolto delle colture autunnali, che rappresentano la componente principale della produzione cerealicola annuale della Cina. Secondo il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, il Paese si avvia verso un raccolto cerealicolo abbondante nel 2026, grazie ai costanti progressi nella modernizzazione agricola e rurale.

-Foto Xinhua-

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