Cina: in aumento sentenze sui casi legati all’estero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tribunali cinesi hanno concluso circa 159.000 casi legati all’estero nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), con un aumento del 66% rispetto ai cinque anni precedenti, ha mostrato lunedì un rapporto di lavoro della Corte suprema del popolo.

Il documento è stato sottoposto all’esame nella sessione annuale in corso dell’Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo nazionale.

La Cina ha attuato efficacemente la Legge contro le sanzioni estere e ha adottato rigorose contromisure contro le sanzioni illegali e la giurisdizione extraterritoriale, secondo il rapporto.

(ITALPRESS).