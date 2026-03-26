Cina: in aumento il turismo a Liuzhou per assaggiare il Lyufen (3)

LIUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto aggiunge i condimenti a una ciotola di Lyufen in un locale della contea di Rong’an, nella città di Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 3 marzo 2026. Il Lyufen, specialità tradizionale di Liuzhou, viene preparato versando una pastella di riso attraverso un filtro in acqua bollente, dove si rapprende immediatamente formando tagliolini rotondi. I noodles così cotti vengono poi serviti con brodo, cipollotti, verdure sottaceto e vari altri condimenti. Noto per la sua consistenza morbida e delicata, il gusto gradevole e il prezzo accessibile, il Lyufen è da tempo uno dei piatti preferiti dalla popolazione locale. Nel 2012, la tecnica di preparazione del Lyufen è stata iscritta nell’elenco del patrimonio culturale immateriale a livello provinciale. Oggi, con lo sviluppo dell’industria culturale e turistica locale e la rivitalizzazione della cultura gastronomica tradizionale, sono sempre di più i turisti che arrivano per gustare questo piatto di noodles.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).