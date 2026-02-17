Home Video News Xinhua Cina: il viaggio di 4.000 km dal deserto al mercato di un...
Un imprenditore agricolo dello Xinjiang, in Cina, ha percorso 4.000 km dal margine del deserto del Taklimakan al più grande mercato all'ingrosso di frutta di Xi'an, promuovendo un pomodoro maturato al sole coltivato in serre nel deserto. Il suo obiettivo: espandere i mercati, raccogliere feedback e creare più posti di lavoro a livello locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)