Cina: il sapore “fresco” del Capodanno cinese per uno chef francese
In vista del Capodanno cinese, lo chef francese Vivien ha esplorato uno dei porti pescherecci più vivaci della Cina, quello di Lyusi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Dal vivace mercato del pesce a una tavola imbandita con prelibatezze appena pescate, tutto qui parla di freschezza e festeggiamenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)