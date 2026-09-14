Cina: il Museo Yinxu racconta l’antica civiltà Shang (3)

ANYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori osservano un reperto esposto al Museo Yinxu di Anyang, nella provincia centrale cinese dell’Henan, il 12 settembre 2026.

Il nuovo Museo Yinxu è il primo grande museo archeologico tematico nazionale dedicato a presentare in modo panoramico l’antica civiltà Shang. Per quanto riguarda l’allestimento espositivo, il museo è incentrato sul tema “La grande civiltà Shang”. Ospita tre mostre permanenti, quattro mostre tematiche e una mostra digitale immersiva. Sono esposti quasi 4.000 reperti, o gruppi di reperti, tra cui oggetti in bronzo, ceramiche, giade e ossa oracolari. Dall’apertura ufficiale del nuovo museo nel febbraio 2024, la sua popolarità ha continuato a crescere, facendo sì che la civiltà Shang acquisisse nuova vitalità nella nuova era. Ad oggi, il museo ha accolto complessivamente 6,1 milioni di visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).