Home Video News Xinhua Cina: il caffè dello Yunnan porta il suo aroma nell’Asia-Pacifico
Cina: il caffè dello Yunnan porta il suo aroma nell’Asia-Pacifico
Lo Yunnan, un tempo noto come il cuore della produzione di tè in Cina, vanta oggi una fiorente industria del caffè sviluppata a livello locale. Il ricco aroma dei chicchi di caffè dello Yunnan si spinge ben oltre i confini cinesi, contribuendo a diversificare l'offerta di prodotti nel mercato del caffè dell'Asia-Pacifico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)