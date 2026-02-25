Cina, i villaggi rurali rinascono grazie a tradizione, creatività e tecnologia

Come è cambiato un villaggio della Cina orientale grazie alla rivitalizzazione rurale? Insieme a una vlogger bielorussa alla scoperta di un luogo dove tradizione e creatività si fondono, e dove tecnologia e iniziativa delle persone vengono valorizzate per favorire la crescita. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)