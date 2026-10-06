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Cina, i “semafori volanti” solcano i cieli dello Zhejiang
I "semafori volanti" solcano i cieli della Cina. Entrati in funzione in via sperimentale durante le vacanze per la Festa nazionale a Jinhua, nello Zhejiang, questi semafori montati su droni possono essere dispiegati su richiesta negli incroci più trafficati, fornendo un controllo temporaneo del traffico e annunci vocali quando aumentano il traffico e l'afflusso di persone. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)