Cina: gli xiaomian di Chongqing, da street food a grande impero

Da una semplice ciotola servita per strada a un vero e proprio impero commerciale! Gli xiaomian di Chongqing, gli amati noodles piccanti della città, stanno conquistando un pubblico ben oltre i confini della loro città d'origine. Nella sola Chongqing, oltre 80.000 locali specializzati in noodles servono ogni giorno più di 13 milioni di porzioni ai clienti che consumano sul posto. Oltre a questi locali, una filiera in crescita che comprende noodles confezionati, salse e condimenti sta portando questo apprezzato piatto locale ai consumatori di tutto il mondo. Come ha fatto una ciotola di noodles ad avere tanto successo? (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)