Cina: Huzhou punta su giovani imprenditori e turismo culturale (1)

HUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il giovane imprenditore Tan Zaiheng prepara il tè per i clienti in uno spazio dedicato all’esperienza della cultura del tè nel villaggio di Huanlou, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 27 maggio 2026. Ponendo la piattaforma per l’imprenditoria giovanile come collegamento centrale, negli ultimi anni Huanlou ha sviluppato una serie di iniziative culturali e turistiche, tra cui spazi dedicati all’esperienza della cultura del tè, campeggi all’aperto, punti di ristorazione con specialità locali e programmi di interazione genitori-figli. Le autorità locali hanno introdotto pacchetti di sostegno mirati per i giovani imprenditori che si stabiliscono nel villaggio, come la fornitura gratuita di soluzioni di design per i loro locali commerciali e l’offerta di politiche preferenziali e sostegno finanziario, tra cui riduzioni ed esenzioni sull’affitto, con l’obiettivo di creare una destinazione distintiva per i consumi culturali e turistici.

-Foto Xinhua-

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