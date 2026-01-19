Cina: Hong Kong, favorire l’integrazione dell’IA generativa nell’istruzione

L'ascesa dell'intelligenza artificiale (IA) generativa sta avendo un profondo impatto sull'istruzione, continuando a trasformare il lavoro e la vita. Tang Fei, membro del Consiglio legislativo della RAS di Hong Kong, ha sottolineato che la regione deve cogliere questa opportunità per garantire che l'istruzione stia al passo con i tempi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)