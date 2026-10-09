HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong ha registrato circa 1,6 milioni di arrivi di visitatori durante le vacanze per la Festa nazionale, dal primo al 7 ottobre, di cui oltre 1,41 milioni provenienti dalla Cina continentale, superando il record dello scorso anno, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

Chan Kwok-ki, segretario capo per l’amministrazione del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), ha affermato che il periodo festivo è stato caratterizzato da numerose attività, con eventi come lo spettacolo pirotecnico per la Festa nazionale e la giornata di corse ippiche, tenutisi il primo ottobre, che hanno riscosso grande successo. I due eventi hanno attirato rispettivamente oltre 378.000 spettatori e quasi 30.000 spettatori.

Nel frattempo, le celebrazioni per la Festa di metà autunno al Victoria Park di Hong Kong hanno ricevuto un’accoglienza entusiastica e sono state prolungate due volte, attirando complessivamente circa 730.000 visitatori.

(ITALPRESS).