HEBI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un abitante del villaggio realizza un “Ni Gugu” in un laboratorio nel villaggio di Xiyangqitun, contea di Xunxian della città di Hebi, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 10 settembre 2026. Il “Ni Gugu” è un tipo di scultura in argilla originaria della contea di Xunxian che emette suoni quando vi si soffia dentro. Nel 2006 è stato inserito nella lista nazionale cinese del patrimonio culturale immateriale. Negli ultimi anni, il villaggio di Xiyangqitun si è concentrato sullo sviluppo di questa forma d’arte, creando una filiera completa che comprende produzione, visite di studio, e-commerce e turismo rurale.

-Foto Xinhua-

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