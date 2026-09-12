Trump “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata”

Mandatory Credit: Photo by Aaron Schwartz - Pool via CNP/Shutterstock (15457108ck) United States President Donald J Trump participates in a Cabinet Meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, US,. President Trump Chairs a Cabinet Meeting at the White House, Washington, District of Columbia, USA - 26 Aug 2025

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – “Non voglio creare problemi” ma “mi piacerebbe molto vedere” l’Irlanda “unificata”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dublino. Sarebbe un “grande successo per tutti” se ci fosse l’unificazione, ha aggiunto, “succederà prima o poi”. Il Regno Unito “avrà qualcosa da dire al riguardo, ovviamente, ma penso che sarebbe una cosa fantastica. Come può essere una cosa negativa?”, ha concluso Trump.
(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –

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