Cina: Heilongjiang, inaugurata una fiera Nadam a Dorbod (3)

DORBOD (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti suonano strumenti musicali etnici durante la cerimonia di apertura di una fiera Nadam nella contea autonoma mongola di Dorbod, nella città di Daqing, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 6 settembre 2026. L’evento si è tenuto qui ieri. Ha presentato spettacoli culturali e attività folcloristiche, offrendo ai turisti e alla popolazione locale un’occasione per celebrare la cultura delle praterie.

-Foto Xinhua-

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