Cina: Harbin, persone si divertono su fiume ghiacciato Songhua (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista si diverte a trasformare l’acqua in ghiaccio spruzzando acqua nell’aria gelida sulla superficie ghiacciata del fiume Songhua a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 10 gennaio 2026. La superficie di questo tratto del fiume, ora completamente ghiacciata, funge da “parco divertimenti”, dove sia i cittadini sia i turisti si divertono con attività a tema ghiaccio e neve.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).