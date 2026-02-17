Home Video News Xinhua Cina: Hainan si prepara a impennata di viaggi durante la Festa di...
Hainan, la provincia insulare più meridionale della Cina, si prepara a un aumento del traffico aereo passeggeri, merci e veicoli marittimi durante la sua prima corsa ai viaggi della Festa di Primavera dal lancio delle operazioni doganali speciali estese a tutta l'isola nel porto di libero scambio di Hainan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)