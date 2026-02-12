Home Video News Xinhua Cina: Hainan apre primi negozi duty-free di beni di consumo per residenti
Cina: Hainan apre primi negozi duty-free di beni di consumo per residenti
La provincia cinese dell'Hainan ha aperto il primo lotto di negozi duty-free di beni di consumo quotidiano destinati ai residenti dell'isola. L'iniziativa promuove la costruzione di edifici ad alta qualità del Porto di libero scambio dell'Hainan e consente ai residenti di condividere i benefici del processo di apertura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)