Cina: Guizhou ospita sfilata di costumi etnici in un mare di fiori dorati

Una splendida sfilata di costumi etnici si è appena svolta in un mare di fiori di colza dorati, in una cittadina del Guizhou, nel sud-ovest della Cina. Non c'è stato bisogno di una passerella sfarzosa: sono bastati gli splendidi abiti tradizionali e il panorama primaverile più bello che ci sia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)