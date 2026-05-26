Cina, gruppo etnico Miao organizza grandi festeggiamenti per Festival Caihuashan

Ieri la popolazione del gruppo etnico Miao ha organizzato grandi festeggiamenti in occasione del tradizionale Festival Caihuashan. L'evento, che equivale al loro Capodanno e alla Festa di San Valentino, simboleggia il ricongiungimento familiare, la benedizione e il corteggiamento romantico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)