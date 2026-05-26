Cina, pale eoliche da 107 metri “Made in China” salpano da Fuzhou verso l’Europa

Delle pale per turbine eoliche offshore da 107 metri, prodotte in Cina, sono salpate da Fuzhou alla volta dell'Europa. Realizzate nello stabilimento di GE Vernova nel Fujian, queste pale giganti sono progettate per turbine eoliche offshore di nuova generazione da 12-16 MW. La crescente industria eolica offshore della provincia sta diventando un importante polo di esportazione per il mercato globale delle energie rinnovabili. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)