Media internazionali: missione cinese Shenzhou-23 chiave in esplorazione spazio

La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23 della Cina è decollata, e il mondo intero sta osservando. I media internazionali definiscono la missione un passo chiave verso l'obiettivo cinese di uno sbarco con equipaggio sulla Luna, con particolare attenzione all'esperimento di permanenza in orbita di un anno previsto per questa volta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)