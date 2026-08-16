Cina: grotte del Guangxi Zhuang diventano una popolare meta turistica (3)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti ammirano il paesaggio all’interno di una grotta a Guilin, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 12 agosto 2026. Negli ultimi anni, il Guangxi ha sfruttato il potenziale turistico delle sue grotte, trasformandole in popolari attrazioni e garantendo al contempo la sicurezza dei visitatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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