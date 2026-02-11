Cina: green tech favorisce boom del turismo invernale nel nord-est del Paese

Con l'avvicinarsi del Capodanno cinese, il turismo invernale è in forte crescita in tutto il nord-est del Paese. La provincia innevata di Jilin emerge come una delle principali attrazioni per visitatori nazionali e internazionali. Le stazioni sciistiche della regione operano quasi a piena capacità, beneficiando della crescente domanda di attività negli sport invernali. Alla base della loro popolarità vi è una serie di tecnologie chiave, tra cui sistemi di produzione di neve e ghiaccio, controllo della temperatura e gestione dell'energia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)