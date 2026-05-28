PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vice primo ministro cinese He Lifeng ha esortato Cina e Germania a consolidare ulteriormente le basi della cooperazione tradizionale e a sfruttare il potenziale di cooperazione nei settori emergenti.

He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro ieri con la ministra tedesca dell’Economia e dell’Energia, Katherina Reiche, e con rappresentanti del mondo imprenditoriale tedesco a Pechino.

Le due parti hanno scambiato opinioni sull’approfondimento della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi.

He ha affermato che Cina e Germania sono importanti partner economici e commerciali l’una per l’altra, e che la cooperazione economica e commerciale bilaterale ha solide fondamenta, un enorme potenziale e una forte complementarità. Il vice primo ministro ha espresso l’auspicio che entrambe le parti promuovano uno sviluppo sostenuto e sano delle relazioni economiche e commerciali bilaterali attraverso una cooperazione di alto livello.

Sottolineando che la Germania è un partner economico e commerciale affidabile per la Cina, Reiche ha dichiarato che la comunità economica tedesca ha fiducia nelle prospettive economiche e nelle capacità di innovazione della Cina, e continuerà ad approfondire la cooperazione con il Paese.

(ITALPRESS).