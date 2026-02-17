Cina: Gansu, museo dà vita a reperti equestri per l’Anno del Cavallo

L'Anno del Cavallo è alle porte. A Lanzhou, un cavallo di peluche verde "ugly-cute", ispirato a un cavallo al galoppo in bronzo della dinastia Han, sta diventando virale al Museo provinciale del Gansu, mostrando come la tradizione possa risultare divertente, originale e coinvolgente ancora oggi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)