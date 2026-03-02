Cina: gala di Shehuo a Yinchuan tra folklore e tradizione (3)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone si esibiscono durante un gala di Shehuo a Yinchuan, nella regione autonoma del Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina, il primo marzo 2026. Il gala, cui hanno partecipato 20 gruppi di artisti, includeva varie esibizioni di Shehuo, una forma d’arte popolare tradizionale cinese. Il gala di Shehuo, un antico spettacolo molto popolare nelle aree rurali di tutta la Cina, trae origine da antiche attività sacrificali di circa 2.000 anni fa che prevedevano preghiere per un buon raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
