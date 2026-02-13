Cina: gala della Festa di Primavera a bordo di un treno in movimento

Un gala della Festa di Primavera su un treno in movimento. Il servizio D138 "Jinggangshan" ha recentemente ospitato una festa in cui studenti internazionali e personale di bordo si sono esibiti insieme. Il treno ad alta velocità si è trasformato in un centro unico di sapori provenienti da tutto il mondo, hanfu e musica interculturale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)