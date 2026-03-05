Cina: funzionario, dimensioni industria AI di base supera 1.200 mld yuan nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria cinese di base dell’intelligenza artificiale ha raggiunto nel 2025 un valore superiore a 1.200 miliardi di yuan (circa 173,9 miliardi di dollari), poiché questa tecnologia sta emergendo come un potente motore per uno sviluppo economico di alta qualità, come affermato oggi da un alto funzionario cinese.

Il numero di aziende di AI nel Paese ha superato le 6.200 lo scorso anno, ha dichiarato Li Lecheng, ministro dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, a margine della sessione annuale dell’organo legislativo nazionale cinese.

L’intelligenza artificiale viene sempre più impiegata nelle fabbriche e nella vita quotidiana in Cina. A fine 2025, oltre il 30% delle imprese manifatturiere con un fatturato annuo della principale attività di almeno 20 milioni di yuan aveva adottato tecnologie di AI, mentre le aziende cinesi hanno presentato oltre 300 prodotti robotici umanoidi, secondo Li.

Li ha aggiunto che i modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina stanno guadagnando terreno a livello globale, dato che la Cina si è classificata al primo posto a livello mondiale per il download di modelli di AI open source nell’ultimo anno.

L’intelligenza artificiale è stata messa in evidenza nel rapporto sul lavoro del governo di quest’anno, presentato oggi alla quarta sessione della 14^ Assemblea nazionale del popolo per la deliberazione.

Secondo il rapporto, quest’anno la Cina lavorerà per creare nuove forme di economia intelligente.

