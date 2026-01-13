Cina: Fujian, in costruzione impianto eolico offshore da 20 megawatt (1)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 13 gennaio 2026, mostra una delle pale della turbina mentre viene sollevata nel cantiere di un’unità di turbine eoliche offshore da 20 megawatt nelle acque costiere della provincia sud-orientale cinese del Fujian. L’unità è stata sollevata e installata con successo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]