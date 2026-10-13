Home Video News Xinhua Cina: forum di Pechino offre soluzioni per la governance urbana
Cina: forum di Pechino offre soluzioni per la governance urbana
Dalla gestione di circa 200 milioni di richieste da parte dei cittadini all'offerta di spunti di riflessione elaborati dalla Cina per la governance urbana globale. In che modo Pechino riesce a gestire in modo efficiente milioni di reclami dei cittadini? In occasione del Forum di Pechino 2026 sulla risposta rapida ai reclami dei cittadini, esperti di tutto il mondo hanno esaminato come la linea telefonica diretta "12345" contribuisca a ridefinire la governance urbana moderna. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)