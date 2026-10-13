Cina: multinazionali, innovare nel Paese per il mondo

Cosa rende la Cina un luogo in cui innovare, e non soltanto vendere? Per le multinazionali, Shanghai è diventata un polo di riferimento per lo sviluppo di idee destinate alla Cina e al mondo. La città riunisce competenze, innovazione e talenti. I dirigenti spiegano in che modo i consumatori locali e le partnership stiano plasmando il loro approccio all'innovazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)