Cina: fornitore tedesco di camion enfatizza ruolo Paese nella strategia globale
Il colosso tedesco dei camion KION Group AG ha enfatizzato il ruolo della Cina nella strategia globale dell'azienda. Con l'avvicinarsi della China International Import Expo (CIIE), la società considera l'evento un'importante opportunità per entrare in contatto con una vasta gamma di partecipanti. (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat/azn (Fonte video: Xinhua)