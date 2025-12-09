Home Video News Xinhua Cina: fabbrica Tesla di Shanghai raggiunge 4 milioni di veicoli prodotti
Cina: fabbrica Tesla di Shanghai raggiunge 4 milioni di veicoli prodotti
Secondo quanto riferito dall'azienda, la gigafactory di Tesla a Shanghai ha sfornato lunedì il suo quattro milionesimo veicolo, segnando una nuova pietra miliare, mentre la casa automobilistica statunitense intensifica il proprio sviluppo in linea con la rapida crescita del settore delle nuove energie in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)