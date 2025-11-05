Cina: evento Chongqing evidenzia esperienza nella costruzione di città intelligenti

Esperti da tutto il mondo si sono riuniti a Chongqing in occasione di un evento per il World Cities Day, scambiandosi riflessioni sulla governance urbana. Gli studiosi hanno elogiato l'esperienza cinese nella pianificazione urbana. L'evento ha messo in luce come il design centrato sulle persone e l'innovazione digitale stiano dando forma a città più sostenibili e vivibili. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)