Cina: eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle donne partecipano a una gara di composizione floreale nella città di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, l’8 marzo 2026. Ieri si sono svolte in tutta la Cina diverse iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]