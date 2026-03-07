PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti si esibiscono durante un ricevimento per la Giornata internazionale della donna a Pechino, capitale della Cina, il 6 marzo 2026. La Federazione nazionale delle donne cinesi ha tenuto qui venerdì un ricevimento per celebrare la Giornata internazionale della donna, che ricorre l’8 marzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
