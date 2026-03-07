Cina: eventi in tutto il Paese per la Giornata internazionale della donna (3)

(260307) -- BEIJING, March 7, 2026 (Xinhua) -- Women attend a flower arrangement competition held by a community in Tongjiang City, northeast China's Heilongjiang Province, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Liu Wanping/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle donne partecipano a una gara di composizione floreale organizzata da una comunità nella città di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 6 marzo 2026. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolti vari eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

