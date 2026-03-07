PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle donne partecipano a una gara di composizione floreale organizzata da una comunità nella città di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 6 marzo 2026. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolti vari eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
