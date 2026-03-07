Cina: eventi in tutto il Paese per la Giornata internazionale della donna (2)

(260307) -- BEIJING, March 7, 2026 (Xinhua) -- A mother participates in a fun game with her child during an activity celebrating International Women's Day at a kindergarten in Nanjing, east China's Jiangsu Province, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Fang Dongxu/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una madre partecipa con il proprio figlio a un gioco ricreativo durante un’attività per celebrare la Giornata internazionale della donna in una scuola dell’infanzia di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 6 marzo 2026. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolti vari eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

