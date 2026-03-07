Cina: eventi in tutto il Paese per la Giornata internazionale della donna (1)

(260307) -- BEIJING, March 7, 2026 (Xinhua) -- Women participate in a competition at a fun sports event in Luocheng Mulao Autonomous County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Wei Rudai/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Donne partecipano a una gara durante un evento sportivo ricreativo nella contea autonoma di Luocheng Mulao, città di Hechi, nella Regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il 6 marzo 2026. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolti vari eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

