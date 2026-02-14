PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni artisti provano uno spettacolo di Capodanno ad Anyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 13 febbraio 2026. Vari eventi festivi si tengono in tutta la Cina per celebrare l’imminente Capodanno cinese dell’Anno del cavallo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
