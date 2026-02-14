PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea scattata da un drone il 13 febbraio 2026 mostra gli artisti di una compagnia teatrale locale che provano uno spettacolo di Capodanno nel distretto di Wulingyuan a Zhangjiajie, nella provincia centrale cinese dell’Hunan. Vari eventi festivi si tengono in tutta la Cina per celebrare l’imminente Capodanno cinese dell’Anno del cavallo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
