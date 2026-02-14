PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea scattata da un drone il 12 febbraio 2026 mostra i turisti che osservano lanterne e installazioni luminose in un’area panoramica di Luoyang, nella provincia centrale cinese dell’Henan. Vari eventi festivi si tengono in tutta la Cina per celebrare l’imminente Capodanno cinese dell’Anno del cavallo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
